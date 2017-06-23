مصرع ممول حركة حسم الإخوانية في مواجهة مع الشرطة

لقي أحد قيادات حركة #حسم_الإرهابية التابعة للإخوان، مصرعه في مواجهة مع الشرطة المصرية بطريق الواحات جنوبي #القاهرة.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة #الداخلية_المصرية، توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد باعتزام بعض قيادات حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بطريق الواحات دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة #الجيزة، وتم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المشار إليه لرصد العناصر المشاركة في اللقاء.

وأضاف أن عمليات التمشيط أسفرت عن رصد سيارتين متوقفتين بالمنطقة، وحال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع قائد إحدى السيارتين والذي تبين أنه الإخواني محمد عبدالمنعم زكي أبوطبيخ مواليد 1/11/1978 – مدرس لغة إنجليزية – يقيم الدلجمون/كفرالزيات الغربية وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر المستثمر الصغير/ق2 الجيزة.

وذكر أنه عُثر على جثته بجوار السيارة قيادته ماركة أوبل أسترا فضى اللون - لوحات رقم (ص ن 4573) بينما تمكن قائد السيارة الثانية ومرافقيه من الفرار.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن القتيل أحد قيادات حركة حسم، ويقوم بمسؤولية الدعم المالي للحركة مركزياً ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا " تحرك حسم المسلح".

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المار إليها، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.