مصر.. عفو رئاسي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

حصل رجل الأعمال المصري #هشام_طلعت_مصطفى على عفو رئاسي من قضاء باقي مدة سجنه، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية الراحلة #سوزان_تميم، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام المصرية اليوم الجمعة.

وكان الرئيس #عبدالفتاح_السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، ومن ضمنهم هشام طلعت مصطفى.

وكانت وكالة "رويترز" قد أوردت خبراً، في وقت سابق، مفاده أن الرئيس السيسي أمر بالعفو عن هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق.

وأحيل مصطفى للمحاكمة في سبتمبر/أيلول 2008 متهماً ثانياً مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعناً في مسكنها بدبي أواخر يوليو/تموز 2008.

وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي ألغي بعد ثورة 25 يناير 2011، كما كان عضواً في المجلس الأعلى للسياسات، أهم لجنة في "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيساً لمجلس إدارة #مجموعة_طلعت_مصطفى، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.

وكان الحكم قد صدر على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاماً. كما صدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.