مصر تفرج عن مسنة عمرها 103 أعوام في إطار عفو رئاسي

أفرجت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن امرأة طاعنة في السن تبلغ من العمر 103 أعوام في إطار #عفو_رئاسي عن مئات السجناء بمناسبة #عيد_الفطر.

وكان الرئيس #عبدالفتاح_السيسي أصدر، أمس الجمعة، قراراً بالعفو عن 502 سجين، بينهم 25 امرأة وشبان، محبوسين في قضايا تظاهر.

وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ) الرسمية، إن إدارة سجن أسيوط العمومي أفرجت عن #فتحية_أبو_حشيش بعد عرضها على لجنة طبية بالسجن نظراً لسوء حالتها الصحية.

ووصفت المرأة بأنها "تعد أكبر معمرة في #السجون_المصرية".

وكانت تقضي المرأة عقوبة السجن لمدة 25 عاماً بعد إدانتها بقتل ابنها.