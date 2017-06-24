مصر.. ضبط خلية كانت تخطط لتفجير كنائس بعيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط خلية عنقودية من 6 أشخاص كانت تخطط لتفجير #كنائس في #عيد_الفطر وذكرى 30 يونيو.

وقال بيان الداخلية: "كشفت معلومات الأجهزة الأمنية اضطلاع كوادر البؤرة المتورطة في تنفيذ تلك الحوادث والثابت اتخاذهم من بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك ومرور أربعة أعوام على ثورة 30 يونيو بهدف ترويع المواطنين وإفساد بهجتهم ومحاولة شق الصف الوطني".

وأضاف البيان أنه تم التعامل مع تلك المعلومات ووضع خطة متكاملة لملاحقة عناصر تلك الخلية باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة، والتي أكدت نتائجها تورطهم بالمشاركة في تنفيذ حادث محاولة تفجير محل تجاري مملوك لأحد #المسيحيين بمحافظة دمياط خلال شهر أبريل 2017.

وكشفت المعلومات شروع تلك العناصر في تنفيذ مخططهم العدائي باستخدام التفجير الانتحاري المزدوج بواسطة عنصرين يقوم أحدهما بتفجير نفسه بحزام ناسف بالكنيسة يعقبها قيام الثاني بتفجير نفسه عقب تجمع عناصر أجهزة الأمن وأعداد كبيرة من المواطنين نتيجة للحادث بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.