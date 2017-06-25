الأزهر يؤكد دعم تماسك وترابط شعب البحرين

تبادل الدكتور أحمد الطيب، #شيخ_الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، التهنئة مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك #مملكة_البحرين بمناسبة #عيد_الفطر المبارك.

وخلال اتصال هاتفي، أكد شيخ الأزهر دعم الأزهر الشريف لاستقرار ووحدة الشعب البحريني الشقيق، مشيداً بجهود ملك البحرين في الحفاظ على تماسك شعبه وترابطه، وجهوده المخلصة مع أشقائه في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، سائلًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على #مصر والبحرين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن اعتزاز مملكة البحرين بالأزهر الشريف وإمامه الأكبر وبجهوده العلمية والفكرية الدائمة في خدمة الإسلام والمسلمين.