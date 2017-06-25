عفو رئاسي.. مصر تطلق سراح 1011 سجينا

أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن ألف و11 سجيناً، بـ"العفو" عن باقي مدة #العقوبة لـ 913 منهم، و"الإفراج الشرطي" عن 98 آخرين، في إطار "عفو رئاسي".

وفي بيان، قالت #وزارة-الداخلية المصرية، إن "لجان قطاع مصلحة #السجون انتهت إلى انطباق #قرار_العفو عن باقي المدة على 913 سجيناً، والإفراج الشرطي عن 98 آخرين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك".

و"الإفراج الشرطي" في القانون المصري يتضمن أوجهاً عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

لم يُفصل البيان عدد الجنائيين أو المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، غير أنه من المعتاد في مصر صدور قرارات رئاسية بـ"العفو" عن بعض السجناء في الأعياد والمناسبات الرسمية.

ويوم الجمعة الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، قرارا بـ"العفو" عن 502 سجين، بينهم 25 امرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث "العفو" عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

يذكر أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في "العفو" عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون "العفو الشامل" إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من #الدستور المصري.