القوات الجوية المصرية تحبط محاولة اختراق الحدود الغربية

قال العقيد #تامر_الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن #القوات_الجوية نجحت في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية.

وأوضح في بيان صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية نجحت في رصد وتتبع وتدمير (12) سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.

وأوضح المتحدث العسكري أنه: "استمرارا لجهود تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً علي معلومات استخبارية مؤكدة بتفيد تجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية".

وأكد المتحدث العسكري، أن العملية استمرت على مدار الساعات الماضية، وأسفرت عن رصد واستهداف 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل.

وأضاف المتحدث العسكري، أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود مستمران، في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.