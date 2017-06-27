فيديو مأساوي لمأذون يفارق الحياة أثناء عقده قران ابنته

شهدت قرية المنزلة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، شمال مصر، مأساة حيث توفي مأذون شرعي أثناء عقده قران ابنته، ما أدى لتحول الأفراح والزغاريد إلى صرخات وأحزان.

وفوجئ الحاضرون عقد قران ابنة مأذون القرية، مرسي خليل سلامة، بسقوط المأذون متوفىً، بعد أنهى إجراءات عقد القران، حيث نطق بالشهادتين.

وتعالت صرخات العروس، ابنة المأذون والحاضرين، الذين لم يصدقوا ما حدث أمامهم، حتى أكد الطبيب وفاته بسكتة قلبية.

وعن المأذون المتوفى، قال أهالي القرية إن الرجل كان "يتمتع بسمعة طيبة وبأخلاق عالية، وكان يقوم بالصلح بين المتخاصمين ويدعو الجميع للتحلي بحسن الخلق والاستعداد للآخرة، وكان يدعو دائماً: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".