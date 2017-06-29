بقرار جمهوري.. السيسي يعين 3 رؤساء هيئات قضائية

أصدر #الرئيس_المصري عبد الفتاح #السيسي، الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين رؤساء جدد لثلاث #هيئات_قضائية، طبقاً لقانون الهيئات القضائية الجديد.

وقرر السيسي تعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار حسين حمزة رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة رشيدة فتح الله رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يؤدي الرؤساء الجدد اليمين القانونية السبت القادم.

ورشيدة فتح الله رئيس #هيئة_النيابة_الإدارية الجديدة كانت تتولي منصب رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية، وهي من مواليد 14سبتمبر/أيلول 1947.

أما المستشار حسين عبده خليل رئيس #هيئة_قضايا_الدولة فقد كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة ورئيس قطاع الصعيد، وهو من أقدم نواب رئيس الهيئة، ومن مواليد منطقة النوبة جنوب أسوان.

وكان المستشار مجدي أبو العلا الرئيس الجديد لمحكمة #النقض يشغل منصب نائب رئيس المحكمة، ومن أبرز أحكامه رفض الطعن الذي تقدم به مرشد الإخوان وقيادات الجماعة على حكم إدراج أسمائهم بقوائم الإرهابيين.

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يذكر أن القانون الجديد لاختيار رؤساء الهيئات القضائية ينص على أن يختارهم رئيس الجمهورية مِن بين أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وإذا لم تتوافر الضوابط المطلوبة في المرشحين الثلاثة، يحق لرئيس الجمهورية اختيار واحد من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة.