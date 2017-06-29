شكري: الكرة الآن بملعب قطر وعليها أن تختار

أكد سامح شكري، وزير خارجية مصر، أن قطر عليها الاختيار بين العمل لصالح حماية الأمن القومي العربي أو العمل لحساب "الجماعات المارقة".

وقال شكري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الكرة الآن في الملعب القطري، وإن على قطر أن تختار بكل وضوح ودون أية مواربة، بين أن تكون طرفاً يحمي ويصون الأمن القومي العربي ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، أو أن تستمر في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية.

جاء حديث شكري تعقيباً على تطورات الأزمة القطرية، وسط تكهنات متضاربة بشأن رد الفعل القطري المتوقع على المطالب التي تقدمت بها الدول الخليجية الثلاث ومصر مع قرب انتهاء مهلة العشرة أيام الممنوحة لقطر للرد على تلك المطالب.

وأضاف شكري أن مصر التي ستحتفل غداً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، وشعبها الذي ثار على طغيان الفكر المتطرف والاستئثار بالسلطة وتقويض مؤسساته الوطنية لصالح قوى وولاءات خارجية، لا يمكن أن يقبل بأية مساومات على أمن ومقدرات هذا الوطن.

وأكد أن "المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يريد أن يستمر في التآمر على مصر وشعبها فسيكون أول من يكتوي بنار تآمره".