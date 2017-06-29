مصرع قائد كبير بالجيش المصري في حادث سير

لقي اللواء محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالجيش المصري، مصرعه في حادث سير بطريق الإسكندرية -القاهرة الصحراوي.

وذكر مدير مديرية الصحة بالبحيرة شمال البلاد، أن سيارة عسكرية يستقلها المسؤول العسكري الكبير انقلبت في الكيلو 135 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، أسفرت عن مصرعه، وإصابة اثنين من مرافقيه تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد في مدينة وادي النطرون.

وتبين أن الحادث وقع إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها.

يذكر أن المنطقة الشمالية العسكرية هي إحدى المناطق العسكرية الأربع في مصر ومقرها الإسكندرية.