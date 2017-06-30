وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان تطورات أزمة قطر

بحث سامح #شكري، وزير الخارجية المصري، مع عبد القادر مساهل، وزير خارجية #الجزائر، الجمعة، تطورات أزمة #قطر، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين ناقشا الأزمة القطرية وتطوراتها، كما قدم وزير الخارجية المصري، بناء على استفسار من نظيره الجزائري، شرحا لأهم نتائج ومداولات قمة دول حوض النيل التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوغندية كمبالا، مشيرا إلى أن #مصر شاركت في المفاوضات بروح إيجابية ورغبة في تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات وبناء الثقة مع دول حوض النيل.

وقال أبو زيد إن الوزيرين ناقشا مبادرة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وأهمية التنسيق المشترك بين الدولتين في هذا الصدد باعتبارهما من كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي.

وأشار أبو زيد إلى أن اللقاء تناول كذلك الوضع في #ليبيا ونتائج اجتماعات اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا مع التأكيد على محورية دول الجوار في هذا الصدد.