رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين أمام السيسي

أدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد في #مصر اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح #السيسي . وبدأت المراسم بتكريم الرئيس المصري للرؤساء السابقين للهيئات القضائية، حيث منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار علي زكي نبوي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار علي محمد محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيراً إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وأكد السيسي أن القضاة المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالاً يحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيداً بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري. كما أشار السيسي إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسؤولياتهم.

وعقب ذلك شهد الرئيس أداء اليمين لكل من القاضي مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل، رئيس محكمة النقض، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عقد اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، حيث أكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الهامة في الدولة، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور.