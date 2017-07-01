مصر تكشف لألمانيا أسباب قرار مقاطعة قطر

بحث سامح #شكري وزير الخارجية المصري مع نظيره الألماني تطورات أزمة #قطر، وكشف له أسباب الأزمة، وسبب قرار الدول الأربع مقاطعة #الدوحة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً السبت من زجمار جابريل وزير خارجية ألمانيا، تناول مستجدات وتطورات الأزمة القطرية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية #ألمانيا أشار إلى حرصه على الاتصال بشكري في مستهل جولته الخليجية للاستماع إلى وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة، وتجاه مطالب الدول الأربع من الجانب القطري، حيث قدم وزير الخارجية عرضاً مستفيضاً للأسباب التي دفعت مصر إلى اتخاذ قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وما تكبدته #مصر من خسائر، وما قدمته من تضحيات جسام على مدار السنوات الماضية نتيجة للتدخلات القطرية السلبية في الشأن المصري الداخلي.

من جانبه أعرب وزير خارجية ألمانيا عن اعتزامه الاتصال مرة أخرى بالوزير شكري عقب انتهائه من جولته الخليجية، كما أعرب عن نيته في القيام بزيارة إلى مصر لاستكمال التشاور والتنسيق مع الجانب المصري.