أعلى محكمة مصرية ترفض حل الأحزاب الدينية

قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية، بالمحكمة #الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة إدارية مصرية برفض حل الأحزاب الدينية.

وقضت المحكمة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سامي محمد الروبي التي تطالب بحل أحزاب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان و"الوسط" و"الثورة" و"الأصالة" و"الفضيلة" و"البناء والتنمية"، والذي كان يترأسه الإرهابي طارق الزمر المدرج اسمه بقوائم الإرهاب القطرية لرفعها من غير ذي صفة.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت في تقرير لها، بعدم قبول دعوى أخرى من قبل للمطالبة بحل حزب النور السلفي.

يذكر أن المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شؤون الأحزاب، قد أكد قبل أيام أن اللجنة أحالت أوراق عدد من الأحزاب الدينية وردت إلى اللجنة شكاوى بخصوصها إلى النائب العام. وأضاف أنه إذا ثبت قيام أي #حزب على أساس ديني سيتم حله.