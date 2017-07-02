الأمن يبحث سر ظهور شعارات غريبة على منازل في مصر

شعار ورمز غريب ظهر على منازل مصرية أثارت الرعب والفزع بينهم، وأدت لاستنفار أمني وتشكيل فرق عمل لكشف ملابسات ظهور هذه الشعارات والمغزى من ورائها، وهل هناك خلايا إرهابية في المنطقة قامت بهذا؟

أجهزة الأمن قامت بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين فيها، وتم تكثيف التواجد الأمني حول هذه المنازل وفي المنطقة بشكل عام، مع انتشار أفراد الشرطة السريين، وخلال ساعات قليلة تم التوصل لهوية المتورطين.

ويقول النائب البرلماني عن المنطقة جون طلعت لـ"العربية.نت"، إن أجهزة الأمن ومن خلال تفريغ بعض كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع تبين لها هوية المتورطين، وهم 5 من الشباب صغار السن.

وأضاف أن قوة أمنية قامت بالتحرك لتحديد هويتهم، وتم التوصل لعناوينهم والقبض عليهم، مضيفا أنه يجري التحقيق معهم حاليا لمعرفة كافة الملابسات والتفاصيل؟

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه في ضوء ما رصدته المتابعة الأمنية حول ما أُثير بشأن وضع علامات مميزة على منازل بعض المواطنين الأقباط بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وما تردد حول تبعية تلك العلامات لبعض التنظيمات المتطرفة بهدف استهدافهم. ونظراً لما تطرحه تلك الترديدات من ملابسات فقد استحوذ الأمر على الاهتمام الشديد للأجهزة الأمنية.

وقد بادر وزير الداخلية فوراً بالتوجيه بتشكيل فريق بحث عالي المستوى من قطاعات "الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة" لكشف ظروف وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث خلال عدة ساعات عن تحديد وضبط مروجي تلك العلامات، وتبين أنهم مجموعة من الشباب كونوا فيما بينهم فرقة موسيقية وقاموا بطباعة "الشعار" الخاص بهم والذي جاء في شكل العلامات السالف الإشارة إليها على بعض حوائط المنازل وأسوار المباني بمنطقة روض الفرج، حيث يقيمون بهدف الإعلان عن نشاطهم الفني وعملهم في مجالات "الغناء، الأكروبات، الساحر".

وقد أكدت التحريات عن عدم وجود أي صلة لهم بأي تنظيمات متطرفة كما تواتر من مزاعم في هذا الصدد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.