الأمن يبحث عن نجل مرسي بسبب اتهام ضده من مقيم سوري

المحضر رقم 11406 جنح قسم ثاني الزقازيق لسنة 2017 يكشف تفاصيل جريمتين ارتكبهما أحمد محمد مرسي العياط نجل الرئيس المصري المعزول محمد #مرسي بحق مقيم سوري.

البداية بلاغ تلقاه اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية بدلتا مصر من #مقيم_سوري يدعى محمد. أ. م. ى"، 48 سنة، عامل بمصنع ملابس ومقيم في مدينة القرين، يتهم فيه كلا من "عبد الحميد. ب"، 41 سنة، طبيب بشرى ومقيم في حي مبارك بالشرقية، وصديقه أحمد محمد مرسي العياط طبيب بشري ومقيم بدائرة قسم ثانٍ، بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعي في الرأس والأنف.

المقيم السوري أضاف في البلاغ أن سبب المشاجرة اكتشافه أن الطبيب "عبد الحميد. ب" قام بالزواج عرفيا من زوجته "ظ. م. ح"، 35 سنة "كوافيرة" ومقيمة في الغشام بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق، سورية الجنسية، وهى ما زالت على ذمته، حيث نشبت بينهما خلافات أدت لتركها منزل الزوجية لكنها مازالت في عصمته ولم يقم بتطليقها.

وباستدعاء الزوجة أقرت أنها وقعت عقد اتفاق مع زوجها السوري على الطلاق ورفعت دعوى صحة توقيع أمام محكمة أبو حماد لتحصل على حكم بصحة التوقيع؛ ثم تزوجت عرفيا من الطبيب" عبد الحميد . ب" وكان نجل مرسي شاهدا على العقد بعد علمه بكل تلك التفاصيل.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على الطبيب عبد الحميد . ب "فيما هرب نجل الرئيس #المعزول من منزله بعد علمه بالقبض على صديقه".

وبعد إحالة الطبيب والسورية للنيابة أمرت الأخيرة بسرعة ضبط وإحضار نجل مرسي .