بالفيديو.. ضربوها وعلقوها على عامود إنارة في مصر

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 13 شخصاً قاموا بتقييد سيدة وتعليقها على عمود إنارة في مدينة #بلبيس في محافظة #الشرقية شمال #مصر، بعد أن اتهموها بمحاولتها سرقة طفل، إلا أن التحقيقات الأمنية أظهرت لاحقاً عدم صحة هذا الاتهام.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، بلاغاً يفيد بقيام مجموعة من المواطنين في منطقة أرض علوان بمدينة بلبيس بتقييد سيدة والاعتداء عليها بالضرب المبرح، وتعليقها على أحد أعمدة الإنارة لاتهامها بمحاولة خطف طفل من أمام منزله .

وذكر شهود عيان أن السيدة حاولت الإمساك بالطفل، وهو يلهو أمام منزله وخطفه، لكن الرواية الرسمية بينت في ما بعد أن الاتهام خاطئ وعار عن الصحة. وكانت مجموعة من الشبان أمسكوا بالسيدة بعد أن اعتقد الطفل أنها رمقته بنظرات غريبة وحاولت خطفه وعلى الفور أخبر والدته بذلك.

بدورها قامت الأم بإبلاغ الأهالي والجيران الذين تمكنوا من الإمساك بها وارتكبوا جريمتهم وصوروها بالفيديو ثم بثوها على مواقع التواصل.