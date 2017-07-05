مصر.. موجة الحر الهائلة تحصد ثلاثينية في جنوب البلاد

لقيت مواطنة مصرية تبلغ من العمر 30 عاماً مصرعها بسبب موجة #الحر الشديد التي تجتاح البلاد منذ أيام.

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة #المنيا وفاة مواطنة تبلغ من العمر 30 عاما تدعى جيهان علي محمد من قرية منشية دعبس مركز أبوقرقاص داخل مستشفى حميات المنيا.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لـ "العربية.نت" إن الحالة وصلت المستشفى الساعة الواحدة والنصف من مساء الثلاثاء، وتوفيت صباح اليوم الأربعاء، معلنة حالة الطوارئ بالوحدات الصحية والمستشفيات لمواجهة أي حالات إصابة مماثلة.

من جانبه، كشف الدكتورعلي قاسم مدير الطب الوقائي بالمحافظة تفاصيل الحالة. وقال إن المتوفاة وصلت إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء شديد، وكانت درجة حرارتها تتجاوز 41 درجة مئوية، وتم على الفور عمل الإسعافات الأولية لها وقياس معدل السكر، حيث تبين أنها مصابة بالسكري، وقام الأطباء بعمل التحاليل اللازمة لها وتزويدها بالمحاليل اللازمة والسوائل لمحاولة إنقاذها ومواجهة #الجفاف الذي تعرضت له.

وأضاف أن سبب الوفاة هو ضعف مناعة الجسم وهو ما أدى لإصابة الضحية بالإجهاد الحراري، ومع وصوله لمركز التحكم في #المخ أدى لشل حركته وفقده لوظائفه، وحدثت الوفاة.

ونصح مدير الطب الوقائي بضرورة الإكثار من #السوائل عند التعرض للحر الشديد لتعويض الجسم عما فقده، ومنع الإصابة بالإجهاد الحراري، كما نصح المصابين بأمراض مزمنة مثل #السكري و #ارتفاع_ضغط_الدم بعدم التعرض للشمس في الصيف لفترات طويلة، خاصة أن مناعة الجسم لديهم ضعيفة، وهو ما يمكن أن يؤدي لإصابتهم بالإجهاد الحراري ومن ثم وفاتهم.

وكانت مصر قد تعرضت لموجة حارة طوال الأسبوع الحالي حيث بلغت درجة الحرارة في بعض المناطق 42 درجة مئوية ووصلت في جنوب البلاد إلى 44 خاصة في #الأقصر و #أسوان.