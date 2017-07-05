ترمب يبحث هاتفيا مع السيسي سبل وقف تمويل الإرهاب

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعا للتوصل إلى حل للأزمة مع #قطر في اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وناقش معه أيضا التهديد الخاص بكوريا الشمالية. وتابع البيت الأبيض في بيان أن #ترمب أكد مجددا على حاجة كل الدول "لوقف تمويل الإرهاب".

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي بحث مع ترمب "الموقف المصري الخليجي إزاء قطر".

وأضافت "تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر الإرهابي".

وتابع البيان "أكد الرئيس ترمب دعم #الولايات_المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب"، مؤكدا "توافق رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط".

على صعيد منفصل، قال #البيت_الأبيض إن ترمب ناقش أيضا مع السيسي التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية.