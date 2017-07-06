نقيب محامي مصر: سنتبنى أي قضايا تعويضات من سياسات قطر

كشف #سامح_عاشور، نقيب المحامين في مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة ستتبنى قضايا المتضررين من الإرهاب الذي نتج عن الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تدعمها #قطر وتقوم بإيواء قادتها.

وقال عاشور لـ"العربية.نت" إن النقابة ستخصص مكتبا لاستقبال المتضررين للدفاع عنهم قانونيا، وإلزام قطر بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار بسبب دعمها لتلك #الجماعات_الإرهابية، مضيفا أن الأوراق المطلوبة للقضايا هي دليل الضرر وزمانه ومكانه ويكون موثقا.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة تدعم الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية وحلفاؤها السعودية والإمارات والبحرين لمواجهة حلف الإرهاب الذي تدعمه قطر، مشددا على أن النقابة تلتزم دائما بتأدية دورها الوطني في الدفاع عن الوطن وحرية المواطنين.