مصر توكد لروسيا رفض "الرباعية" الدعم القطري للإرهاب

أجرى وزير الخارجية المصري سامح #شكري اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي #لافروف، بحثا خلاله الأزمة القطرية وأكدا على رفض البلدين لدعم #قطر للإرهاب.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن شكري أحاط لافروف بنتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الذي انعقد في القاهرة الأربعاء، وما تمخض عنه من تأكيد على تمسك #مصر والسعودية والإمارات والبحرين بموقفها الرافض للدعم القطري للإرهاب والتطرف وبالمطالب التي تم تقديمها لقطر في هذا الشأن.

وقد أكد شكري خلال الاتصال على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لجهوده في مكافحة الإرهاب، وتضييق الخناق على كل سبل تمويل ودعم وإيواء التنظيمات الإرهابية في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة والقضاء على الإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن وزير خارجية #روسيا أكد خلال الاتصال على التزام بلاده بدعم كل جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، واستعدادها الدائم للتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة وعلى الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية.

كما تناول اتصال شكري ولافروف تطورات الأزمة السورية مع قرب انعقاد جولة محادثات جنيف، حيث أكد الطرفان على التزامهما بدعم مسار جنيف والعمل على تحقيق تقدم ملموس في المحادثات السياسية بين الأطراف السورية.

وقد اتفق الوزيران على عقد لقاء قريب في القاهرة أو موسكو لاستكمال التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، تلقى شكري اتصالاً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قدم خلاله الشكر لمصر والدول العربية المشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي في القاهرة أمس الأربعاء، على التقدير والإشادة التي أعربوا عنها في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع بجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تبذله دولة الكويت من جهود من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي والعلاقات العربية العربية.

وقد أحاط شكري نظيره الكويتي بنتائج الاجتماع الوزاري الرباعي وما تم خلاله من مداولات ومشاورات.