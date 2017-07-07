مصر..لم يجد وسيلة لإبلاغ الشرطة بالجرم سوى هذه اللافتة!

فوجئ سكان منطقة شبرا شمال العاصمة المصرية #القاهرة بصاحب كشك، يعلق لافتة على واجهة محله، للفت أنظار #الشرطة والمارة إلى الجرائم التي ترتكب بالقرب من مكان عمله.

وتقول اللافتة: "ممنوع بيع المخدرات خلف الكشك".

وعلى الفور، انتشرت الشرطة السرية في المكان الواقع أسفل كوبري المظلات لاستبيان الأمر، وعند سؤال صاحب الكشك، قال إن بعضاً من الشباب يأتون في وقت متأخر كل ليلة مستقلين دراجات نارية، ويكون بانتظارهم بعض #المدمنين، لتتم خلال نصف ساعة عمليات البيع والشراء، ثم ينصرف الجميع في هدوء.

وطلب أفراد الأمن من صاحب الكشك إزالة اللافتة حتى لا تثير انتباه المتهمين، وتم نشر أفراد الشرطة السرية في جميع ربوع المنطقة، تمهيداً للقبض على مروجي #المخدرات فور وصولهم.

وقال مصدر أمني إنه تمَّ بالفعل القبض على بعض هؤلاء الشباب، ويجري البحث عن آخرين.