حركة مقربة من الإخوان تغتال ضابط أمن في القليوبية

تبنت حركة #حسم، وهي إحدى الخلايا الإرهابية التابعة للإخوان، اغتيال ضابط بالأمن الوطني المصري قرب منزله، الجمعة، في القليوبية.

وقد لقي ضابط شرطة برتبة نقيب مصرعه بنيران مسلحين مجهولين أثناء خروجه من المسجد، بعد أداء #صلاة_الجمعة في القليوبية شمال #مصر.

وقال شهود عيان إن مسلحين ملثمين استهدفوا الملازم أول، إبراهيم عزازي، الضابط بجهاز #الأمن_الوطني أثناء خروجه من المسجد، بعد أدائه صلاة الجمعة في منطقة الجبل الأصفر، وأطلقوا عليه النيران ليسقط قتيلاً على الفور.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً عن الواقعة قالت فيه "تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بتاريخ اليوم 7 الجاري قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الملازم أول/ إبراهيم عزازي شريف عزازي من قوة قطاع الأمن الوطني أثناء خروجه من محل إقامته، متوجهاً للمسجد بدائرة المركز لأداء صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاده.. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة ويجري تكثيف الجهود للوقوف على ملابساتها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".