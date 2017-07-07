نبوءة ضابط مصري بوفاته قبل 9 شهور تتحقق بهجوم سيناء

العقيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في الهجوم الانتحاري الذي وقع على مقرات أمنية في سيناء اليوم الجمعة، تنبأ بموته قبل 9شهور، وتحديداً في 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2016.

الضابط المصري كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك في ذلك اليوم ناعياً قائده العقيد رامي حسنين، الذي قتل إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعته قرب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، يقول: "في ذمة الله أستاذي ومعلمي تعلمت على يده الكثير شهيد بإذن الله العقيد رامي حسنين... إلى لقاء شئنا أم أبينا قريب".

المعلومات المتوافرة لـ"العربية.نت" حتى الآن عن قائد الكتيبة 103 أنه من أبناء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وكان طوال الاشتباكات ممسكاً بجهاز اللاسلكي الخاص به ليوجه جنوده، ويحدد لهم مناطق الإرهابيين، وقتل إثر انفجار إحدى السيارتين المفخختين.

أما العقيد رامي حسنين، القائد السابق لنفس الكتيبة، والذي قتل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعته قرب مدينة الشيخ زويد، فقد تخرج في الكلية الحربية عام 1990، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وشغل مناصب عدة في الجيش حتى وصل لمنصب قائد الكتيبة 103 صاعقة، وعمل في منطقة سيناء.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، قد أعلن اليوم الجمعة أن قوات إنفاذ القانون بشمال #سيناء نجحت بإحباط هجوم للعناصر الإرهابية على بعض نقاط التمركز جنوب #رفح، وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 40 إرهابياً وتدمير 6 عربات.

وقال إن قوات الجيش تعرضت لانفجار عربات مفخخة نتج عنه مقتل وإصابة عدد 26 ضابطاً وجندياً.