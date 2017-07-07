خارجية مصر: من خطط ومول هجوم سيناء سينال عقابه

دان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية #هجوم_سيناء الإرهابي الذي وقع اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة 26 من أبناء الجيش .

وقال أبوزيد في تدوينة له على موقع تويتر "إنه مع كل قطرة ينزفها "شهيد" نزداد إصرارا على دحر الإرهاب، مضيفا أن معركتنا ضد من استباحوا الدم الطاهر وسينال كل من خطط ونفذ ومول وتستر وبرر جزاءه".

في سياق متصل دان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكدا رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومشددا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية.

ودعا الأزهر في بيان له اليوم الجمعة إلى ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذه العناصر الإرهابية المارقة التي لا تريد الخير للبلاد والعباد، مجددا دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة هذه القوى الظلامية، ومطالبًا جموع #الشعب_المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.