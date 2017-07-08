بالفيديو..الجيش المصري يلاحق باقي المتورطين بهجوم سيناء

واصل الجيش المصري ملاحقته للعناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ الهجوم الانتحاري بسيناء أمس، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 33 عسكرياً مصرياً.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن #القوات_المسلحة تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية، التي استهدفت التمركزات الأمنية جنوب #رفح مع فرض طوق أمني، لمحاصرة المنطقة التي وقع بها الهجوم وقصف جوي لتجمع العناصر الفارة وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي.

وأضاف أنه تم رصد وتتبع تلك العناصر بالمناطق المتاخمة لمحيط الهجوم، وتنفيذ عدد من الضربات الناجحة استهدفت تجمع لها داخل المباني، وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي التي تستخدمها تلك العناصر، وقال إنه يتم حالياً تمشيط المنطقة لملاحقة باقي العناصر الإرهابية.