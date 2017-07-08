بالصور.. جثث 48 مهاجراً مصرياً في صحراء ليبيا

أعلنت منظمة #الهلال_الأحمر الليبي بمدينة #طبرق شرق البلاد، أنها عثرت على جثامين 48 مهاجراً غير شرعي من جنسية مصرية في منطقة صحراوية تقع بين مدينتي أجدابيا وطبرق.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن "الضحايا كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطرق غير شرعية للعمل هناك، وأنه جرى انتشال 19 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية من المنطقة، فيما لا يزال جثامين 29 آخرين ملقاة في الصحراء لعدم توفر وسيلة لنقلهم".

وأظهر #مقطع_فيديو نشره مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بطبرق صالح منصور سليمان، محاولات العاملين في الهلال الأحمر انتشال جثث لبعض من هؤلاء المهاجرين ابتلعتها الرمال في الصحراء كانت على شكل مجموعات في مناطق قريبة من بعضها، بعضها كان في حالة تعفن وهو ما يرجح أن الوفاة حصلت قبل عدة أيام، وبتفتيشها عثر على عدد من الجوازات والبطاقات وقليل من المتعلقات الموجودة معهم.

وكشف الهلال الأحمر عن أسماء عدد من الضحايا، مؤكداً أنهم ينتمون لعدة محافظات في #مصر من بينها أسيوط، والمنيا وبني سويف، وكفر الشيخ.

ومن جهتها أعلنت #السلطات_المصرية على لسان مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير خالد يسري رزق، اليوم السبت في تصريحات صحافية، أنه "يجري متابعة ما تردد عن وفاة عدد من المصريين في ليبيا"، مضيفاً أن "الخارجية المصرية ستتابع مع السلطات الليبية صحة الواقعة بدقة وعدد الجثامين وكيفية عودتها للبلاد".