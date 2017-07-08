مجلس الأمن يدين هجوم سيناء ويدعو لمحاسبة مموليه ورعاته

أدان مجلس الأمن الهجوم الإرهابي في رفح بشمال #سيناء والذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 33عسكريا مصريا.

وأعرب المجلس في بيان صحافي عن خالص تعازي أعضاء المجلس لأسر الضحايا ولحكومة مصر وتمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعا لمحاسبة ممولي الإرهاب.

وفي تصريح للمستشار #أحمد_أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن البيان أكد على أن الإرهاب بكافة صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن والدولي.

وأضاف أن البيان شدد على أهمية محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي الغادر وتقديمهم للعدالة.

وحث أعضاء مجلس الأمن كافة الدول على التعاون مع مصر لهذا الغرض، والالتزام بقواعد #القانون_الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعلق أبوزيد على البيان، منوهاً بأنه يعكس بوضوح أهمية تكاتف المجتمع الدولي في التصدي لتهديد الإرهاب المتصاعد، بما في ذلك من يقدم له يد المساعدة، سواء بالتمويل أو التسليح أو الرعاية، وضرورة وفاء كافة الدول بالتزاماتها بقرارات الشرعية الدولية من أجل القضاء على هذا الخطر.