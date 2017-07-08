الأمن المصري يقتل 16 إرهابياً في الإسماعيلية وأكتوبر

أعلنت الداخلية المصرية مقتل 16 إرهابيا في مواجهة مع قوات الأمن بالإسماعيلية وأكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء، والتي كان من بينها استهداف بعض #رجال_الشرطة والقوات المسلحة، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تتضمن اضطلاع مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال #سيناء بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية وإخضاعهم لبرامج إعداد بدني وتدريب عسكري على استخدام الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وتصنيع العبوات المتفجرة وصقلهم بدورات لتأهيل العناصر الانتحارية تمهيداً للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائي بصفوف التنظيم.

وقالت إنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتبين اتخاذهم من المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية معسكراً لهم، حيث تم استهدافها (عقب استئذان النيابة) وحال اقتراب القوات بادرت العناصر المتواجدة بالمعسكر بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها مما نتج عنه مصرع 14 عنصراً إرهابياً أمكن تحديد عدد 5 منهم، وهم محمد أحمد عبدالخالق حبيب (مواليد 7/1/1979 القليوبية ويقيم بها 40 السلام مطار إمبابة، وطارق عبدالله حسن عبدالله (مواليد 15/2/1985 الجيزة ويقيم بها أوسيم ش الجامع/بشتيل البلد – عامل)، ومحمد شعبان طه عبد العزيز (مواليد 1/1/1995 الفيوم ويقيم بها الناصرية أبشواى – عامل)، وخالد محمد أيمن سالم حسين (مواليد 9/3/1992 الدقهلية ويقيم بها 28 ينابيع الخير/الفردوس – حارس عقار)، وعلى هاشم أحمد عصام الدين مصطفى (مواليد 24/6/2001 القاهرة ويقيم بها الزيتون – بائع عطور)، جميعهم مطلوب ضبطهم في القضية رقم 79/2017 حصر أمن دولة عليا "تحرك مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش الإرهابي" والباقون عددهم 9 مجهولين – جارٍ تحديدهم".

وذكرت أن هؤلاء العناصر تبين أنهم كانوا يتخذون من إحدى الخيام مكانا للإعاشة، فضلاً عن العثور على 7 سلاح آلي، رشاش، طبنجة حلوان، بندقية خرطوش، خيمة بداخلها مستلزمات إعاشة "أغذية – ملابس – بطاطين" ملابس عسكرية، مجموعة من الكتب والمطبوعات التي تتضمن مواد دينية متطرفة.

من جانب آخر، قالت الوزارة إنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد باعتياد بعض كوادر حركة حسم الإرهابية التابعة للإخوان التردد على طريق دهشور دائرة مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة في إطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية، فتم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق لضبطهم.

وأضاف أن عمليات التمشيط أسفرت عن رصد دراجة بخارية متوقفة بالمنطقة وحال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع كل من:

- 1الإخوانى الإرهابي علي سامي فهيم الفار ( مواليد 26/8/1989 دمياط ويقيم بها البصارطة – عامل).

2 - الإخواني الإرهابي ماجد زايد عبد ربه علي ( مواليد 8/5/1995 الفيوم ويقيم بها مساكن السكة الحديد– طالب - وقالت إن المذكورين من أبرز كوادر حركة حسم الإخوانية الإرهابية والسابق اضطلاعهم بدور بارز لصالحها خلال الفترة الماضية وارتكز على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي (الأسلحة المختلفة – العبوات الناسفة) لعناصر الحركة لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية ).

- عُثر بمحل الواقعة على (1 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ، 1 بندقية FN عيار 7.62×54 وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات.