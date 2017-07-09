مقتل شرطيين وإصابة 9 في تفجير استهدف مدرعة بالعريش

لقي اثنان من رجال الشرطة المصرية حتفهما وأصيب 9 آخرون مساء السبت عقب تفجير مدرعتهم في #العريش شمال سيناء.

وصرح مسؤول في مركز الإعلام الأمني بأنه "أثناء مرور قول أمني بمنطقة الصفا دائرة قسم رابع العريش مساء السبت، انفجرت عبوة ناسفة" أسفرت عن مقتل مجندين اثنين وإصابة 9 آخرين من قوة قطاع الأمن المركزي.

وانتقلت على الفور قوات الدعم إلى محل الحادث وتم فرض طوق أمني وتمشيط المنطقة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان مصدر أمني قد أكد أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة خلال قيامها بعمليات تمشيط بمنطقة الجبانه جنوب مدينة العريش.