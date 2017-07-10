مصر.. حظر تجوال في سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ

أصدر #مجلس_الوزراء_المصري قرارا يقضي بحظر التجوال في مناطق تقع غرب العريش شمال شرق #سيناء. وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى انتهاء حالة الطوارئ التي سبق أن أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي.



وحدد القرار الجديد مناطق الحظر بتلك الممتدة من تل #رفح شرقا، مرورا بخط الحدود الدولية، حيث العوجة غربا، ومن غرب #العريش وحتى جبل الحلال، ومن غرب العريش شمالا مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، ومن جبل الحلال حتى العوجة جنوبا على خط الحدود الدولية.

ويحدد القرار فترة الحظر من السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، مستثنيا من ذلك مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان حتى مدخل العريش، إذ جاء الاستثناء بأن يبدأ الحظر من الواحدة صباحا حتى الخامسة من صباح اليوم نفسه.

ومرر البرلمان المصري الثلاثاء الماضي قرار #السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وكان الرئيس المصري أعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في إبريل/ نيسان بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف.

وقال مجلس الوزراء المصري يوم 22 يونيو/حزيران الماضي إنه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى، وهو ما أقره البرلمان لاحقا.