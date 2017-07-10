مقتل 6 دواعش خلال مواجهة مع الشرطة المصرية بأسيوط

أعلنت الداخلية المصرية مقتل 6 من #الإرهابيين ينتمون لداعش خلال مواجهة مع الشرطة في #أسيوط.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى مفادها اتخاذ مجموعة من #العناصر_الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم #داعش من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط وكراً تنظيمياً لهم، والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلى.

وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذى يختبئ فيه هؤلاء العناصر، وقامت القوات الاثنين بمداهمته إلا أنهم حال استشعارهم باقترابها بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها وهم 6 عناصر إرهابية جاري العمل على تحديدهم.

وذكرت الوزارة أنه عثر بحوزة هؤلاء العناصر على 5 أسلحة آلية وقنبلة دفاعية و 83 طلقة آلي وملابس عسكرية ومطبوعات تثقيفية تحوي مفاهيم وشعارات التنظيم ووسائل إعاشة.