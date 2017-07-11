فيديو.. تعطل التكييف في طائرة مصرية وسط تذمر الركاب

انتشر فيديو على مواقع التواصل يكشف تعطل أجهزة التكييف في #طائرة_مصرية ما أدى لتذمر الركاب وسخطهم على الشركة وقائد الطائرة.

وكشف مسؤولون مصريون لـ"العربية.نت" أن الطائرة المذكورة تتبع إحدى الشركات الخاصة وليس شركة مصر للطيران، وأنها كانت متجهة من #مطار_الكويت لـ #مطار_برج_العرب في #الإسكندرية، وحدث عطل بها قبل إقلاعها أدى لتوقف أجهزة التكييف، وقام المسؤولون على الفور بإصلاحه وأقلعت الطائرة دون مشكلات.

كما قال المسؤولون أن الطائرة كان من المفترض أن تقلع في تمام الساعة الواحدة من صباح الاثنين لكنها تأخرت بسبب العطل، وهو ما أدى لحدوث تذمر من الركاب ومشادات بينهم وبين قائد الطائرة، وقام أحدهم بنشر فيديو للواقعة على حسابه على مواقع التواصل.

وأضافوا أن الطائرة وصلت مطار برج العرب في الساعة الثامنة من صباح الاثنين، وتم إنهاء إجراءات خروج الركاب بسهولة.

أما الراكب الذي نشر الفيديو على حسابه على موقع "فيسبوك"، ويدعى مراد، فكتب في تدوينته أن الطائرة كان من المفترض أن تقلع الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين من الكويت لبرج العرب، وجلس الركاب في الطائرة من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية بدون تكييف.

وأضاف أن قائد الطائرة رفض فتح الأبواب، فأصيب البعض بالاختناق والإغماء، ومع تزايد الضغوط عليه من الركاب بدأ قائد الطائرة في الاستجابة وتم فتح باب الطائرة وإنزال الركاب.

وذكر "مراد" أن الركاب بقوا خارج الطائرة لحين إصلاح العطل، وفور إصلاحه تمت إعادتهم مرة أخرى، وأقلعت الطائرة من مطار الكويت ووصلت مطار برج العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم نفسه.