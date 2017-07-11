مصر.. تصفية قيادي إخواني درّب إرهابيين بالصحراء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية أحد قيادات جماعة #الإخوان، وهو في الوقت نفسه أحد أهم كوادر حركة "حسم" الإرهابية، والمسؤول عن استقطاب الشباب لتدريبهم في معسكرات بالصحراء على القيام بعمليات عنف.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة، إنه في إطار الضربات الاستباقية الموجهة لكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان، توافرت معلومات تفيد بتردد بعض كوادر حركة حسم على الطريق الإقليمي في سنورس بمحافظة الفيوم للالتقاء بآخرين، تمهيداً لاصطحابهم لإحدى المناطق الجبلية لتلقي دورات تدريبية على استخدام الأسلحة في إطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.

كما أشار إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق لضبطهم، حيث أسفرت عمليات التمشيط عن رصد توقف إحدى السيارات من ماركة جيب شيروكي ودراجة بخارية بالمنطقة، مضيفاً أنه أثناء اقتراب القوات بادر قائد الدراجة البخارية بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن مقتله، فيما تمكن قائد السيارة وأحد مستقليها من الفرار تاركين السيارة بمحل الواقعة.

وذكر المسؤول أنه تم العثور على أسلحة وطلقات ومبالغ مالية، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة، لافتاً إلى أنه تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.