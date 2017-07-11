مصر تطالب بإخراج داعمي الإرهاب من التحالف ضد داعش

طالبت #مصر بإخراج الدول الداعمة للإرهاب من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأكد وفد مصر خلال اجتماعات مجموعة الاتصال الاستراتيجي بالتحالف الدولي ضد #داعش، والذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الأميركية واشنطن أنه لم يعد مقبولاً أن يضم التحالف دولاً داعمة للإرهاب، أو تروج لخطاب الإرهابيين في إعلامهم.

وقدم الوفد المصري الذي ترأسه أحمد أبو زيد رؤية مصر لمكافحة #الإرهاب والاستراتيجية المطلوبة لمواجهته.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة #الخارجية_المصرية قد أكد أن اجتماع مجموعة العمل المعنية باستراتيجية الاتصال ومكافحة الفكر المتطرف التابعة للتحالف ينعقد بعد تطورات هامة وخطيرة شهدها ملف مكافحة الإرهاب على المسرح الدولي.

وذكر أن الاجتماع يعتبر هو الأول عقب انعقاد القمة الأميركية العربية الإسلامية في شهر أيار/مايو الماضي، وعقب تعبير مصر عن موقفها من قضية مكافحة الإرهاب بكل وضوح من خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة ووضعت المجتمع الدولي أمام مجموعة من التحديات التي ينبغي التصدي لها إذا اجتمعت الإرادة على القضاء الكامل على هذه الظاهرة.

وقال المتحدث إن الاجتماع ينعقد عقب الإعلان عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين في مواجهة دعم قطر وإيوائها الجماعات الإرهابية، وصولاً إلى الاجتماع الرباعي الذي انعقد بالقاهرة الأربعاء الماضي، موكداً أن أعضاء التحالف الدولي أمام تحد إضافي عليهم مواجهته نتيجة عضوية قطر في هذا التحالف، وما قد يترتب على استمرار تلك العضوية من تناقض قد ينال من مصداقية عمل التحالف ذاته وقدرته على تحقيق أهدافه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوفد المصري في الاجتماع سيقدم مزيداً من الأدلة التي تبرهن على دعم دول بعينها للتنظيمات الإرهابية وضرورة بلورة موقف حازم تجاه تلك الدول، والتوقف عن سياسة المهادنة أو إنكار الواقع.