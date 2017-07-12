السيسي لوزراء الإعلام العرب: لا حلول وسط مع الإرهاب

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، عدم تراجع #مصر عن موقفها الرافض لدعم #الإرهاب وتمويله، مشيراً إلى أنه لا توجد حلول وسط، فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب.

وقال السيسي، خلال لقائه الأربعاء مع وزراء الإعلام العرب المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية في القاهرة، إنه ينبغي الإشارة إلى الدور المحوري للإعلام العربي الحريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، أن السيسي رحب بوزراء الإعلام العرب، مؤكداً أهمية الدور الهام الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات، لاسيما في ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته.

وقال يوسف إن السيسي أكد أن الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن، أو الدمار المادي والاقتصادي، وإن مواجهته بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة، ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة، خاصة فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير.

كما شدد الرئيس المصري على عدم تراجع مصر عن موقفها الرافض لدعم الإرهاب وتمويله، مضيفاً أن مصر تحرص كمبدأ ثابت في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم التآمر أو الإضرار بأحد، خاصة من دول جوارها.

كذلك أكد أن سياسة مصر مستقلة، وتقوم على مجموعة من القيم والمبادئ النبيلة في زمن طغت فيه حسابات المصالح الضيقة فوق الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.

ورحب الرئيس المصري بمقترحات وزراء الإعلام العرب، منوهاً إلى أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي وتشكيل لجنة وزارية مصغرة لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية الشاملة لمواجهة الإرهاب، وبحيث يقوم الإعلام بنقل الصورة الحقيقية والكاملة للمواطن العربي بموضوعية ومسؤولية.

وأشار إلى استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات التي تهدف لدرء المخاطر عن الدول العربية، لافتاً إلى ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين الدول العربية للتغلب على التحديات الراهنة.

كما هنأ الشعب العراقي وحكومته على تحرير الموصل من قبضة تنظيم #داعش الإرهابي، مشيداً بتضحيات أبناء العراق ومؤكداً أن النجاح في الحرب ضد الإرهاب هو نجاح للأمة العربية والإنسانية بأسرها.

ووجه الرئيس المصري التحية والتقدير للمملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية كافة، على مواقفهم الداعمة لمصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن "مصر لن تنسى مواقف أشقائها الذين وقفوا بجوارها وقت الأزمات".