مصر للطيران: رفع الحظر الإلكتروني الأميركي عن رحلاتنا

أعلنت شركة مصر للطيران الثلاثاء أنه سيتم رفع #الحظر_الأميركي على #الأجهزة_الإلكترونية داخل مقصورة الركاب في الرحلات المتجهة من #مطار_القاهرة إلى نيويورك اعتبارا من الأربعاء. إلا أن بياناً صادرا عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية الثلاثاء لم يؤكد هذا الإعلان.

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في بيان: "سيتم رفع الحظر على اصطحاب الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات #مصر_للطيران المتجهة إلى نيويورك لمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر، مع استمرار الحظر على رحلات لندن".

وأرجع شريف فتحي وزير الطيران المدني، بحسب البيان، "إطمئنان السلطات الأميركية على سلامة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات #مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك" إلى التنسيق بين جميع الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة.

إلا أن وزارة الأمن الداخلي الاميركية أعلنت الثلاثاء أن الحظر المفروض على نقل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب بات يقتصر على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة من أربع مطارات فقط بعدما كان عند فرض هذا الإجراء قبل نحو أربعة أشهر يشمل 10 مطارات في تركيا ودول عربية. وستة من هذه المطارات العشرة عززت إجراءات المراقبة والسلامة فيها مما سمح بإزالتها من قائمة الحظر لتبقى اربعة مطارات فقط مشمولة بالحظر هي جدة والرياض والقاهرة والدار البيضاء.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت واشنطن حظرا على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة ركاب طائرات 9 خطوط لديها رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات دولية في العالم العربي وتركيا.

وفي أعقاب القرار الأميركي، أعلنت المملكة المتحدة حظرا مشابها يتعلق بتركيا وخمس دول عربية هي لبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية.