مصر.. تصفية قيادي إخواني تورط بعمليات إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية قيادي إخواني تورط في تنفيذ 4 عمليات إرهابية وذلك خلال مواجهة مع الشرطة بمنطقة المرج شرق القاهرة.

وقالت الوزارة إن عناصر الأمن قتلوا أحد الكوادر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية، وهو أحمد محمد عمر سويلم المقيم في مركز الفشن بني سويف، وسبق تورطه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية وذلك بإحدى الشقق المؤجرة بمنطقة كفر الشرفا المرج القاهرة.

وحال مداهمة القوات الأمنية للشقة التي يختبئ فيها الإرهابي فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع الإرهابي، وعُثر بمحل الواقعة على بندقية آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات.