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"كليوباترا 2017".. مناوراة بحرية مشتركة بين مصر وفرنسا

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
قيادات عسكرية مصرية وفرنسية تتابع المناورات
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أعلن #الجيش_المصري اختتام التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك "كليوباترا 2017".

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن فعاليات #التدريب_البحري المشترك والذي استمر لعدة أيام بالبحرين الأحمر والمتوسط، شمل تدريبات بمشاركة العديد من القطع البحرية للجانبين وحاملتي المروحيات "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات".

وأكد أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها تنفيذ تشكيلات الإبحار والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، واستقبال وإقلاع الطائرات على حاملتي الطائرات لكلا الجانبين، والتدريب على كافة مراحل المعركة التصادمية فى عرض البحر، وتأمين الوحدات البحرية المشاركة في التدريب باستخدام أسلحة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أعمال الإنزال البحري للأفراد والمعدات على الساحل باستخدام وسائل الإبرار الخاصة بمختلف القطع البحرية.

قيادات عسكرية مصرية وفرنسية تتابع المناورات قيادات عسكرية مصرية وفرنسية تتابع المناورات

وكشف أن التدريبات شملت أيضاً تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على كافة المواقف الطارئة بكفاءة عالية.

وأكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، على عمق العلاقات التي تربط مصر و #فرنسا وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب #القتال_البحري للعناصر المشاركة في التدريب والتطلع إلى المزيد من التدريبات في المرحلة القادمة.

قيادات عسكرية مصرية وفرنسية تتابع المناورات قيادات عسكرية مصرية وفرنسية تتابع المناورات

ويأتي التدريب #كليوباترا_2017 في إطار خطة التدريبات المشتركة للجيش المصري مع الدول الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري والتعرف على التكتيكات البحرية الحديثة أثناء تنفيذ الأعمال القتالية بالبحر، مما ساهم بشكل كبير في ثقل مهارات العناصر المشاركة على تنفيذ كافة المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

كلمات دالّة

#الجيش المصري, #التدريب البحري, #فرنسا, #القتال البحري, #كليوباترا 2017

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