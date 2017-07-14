مصر.. هذه هوية مهاجم السياح في الغردقة

كشفت #مصادر #أمنية هوية المتهم بحادث قتل #السائحتين #الألمانيتين واصابة أخريات طعنا بالسكين في #الغردقة والذي وقع امس الجمعة.

وقالت ان المتهم يدعى #عبد_الرحمن_شمس_شعبان من مدينة #قلين بكفر الشيخ، ويبلغ من العمر 28عاما، وتخرج من كلية التجارة جامعة الازهر.

واضافت ان المتهم دخل الشاطئ العام بمدينة الغردقة وسدد قيمة الدخول الى الشاطئ وظل يسبح حتى وصل لشاطئ قرية ذهبية المجاورة وهناك نفذ جريمته حيث طعن السياح بالسكين.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، الصور الأولى لهجوم شاب بسكين على سائحات في فندق بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وأفادت الداخلية المصرية بأن شاباً طعن، اليوم الجمعة، 6 #سائحات أجنبيات في مدينة #الغردقة المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 من جنسيات مختلفة.

وذكر شهود عيان لـ "العربية.نت" أن شاباً مجهولاً #طعن #أجانب بقرية ذهبية في الغردقة بالبحر الأحمر، وقفز إلى السور الملاصق لقرية سياحية أخرى وطعن آخرين.

وقالوا إن أمن القرية تمكن من الإمساك بالجاني، وتم تسليمه لأجهزة الأمن التي بدأت في التحقيق معه لمعرفة دوافعه، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.

من جانبه أفاد مسؤول مركز الإعلام الأمنى بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه" أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.. مما أسفر عن إصابة (6) سائحات من جنسيات مختلفة.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأضاف المسؤول الأمني أنه جار استجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.