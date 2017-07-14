مصر: قتيلتا هجوم فندق الغردقة تحملان الجنسية الألمانية

طعن شاب مجهول، اليوم الجمعة، 6 #سائحات أجنبيات في فندق سياحي بمدينة #الغردقة المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع سائحتين ألمانيتين.

وقال مدير أمن محافظة البحر الأحمر، اللواء محمد الحمزاوي لـ"رويترز"، إن السائحتين اللتين قتلتا في هجوم بسكين، الجمعة، على شاطئ في مدينة الغردقة ألمانيتان.

وكانت مصادر أمنية قالت قبل ذلك إن القتيلتين أوكرانيتان.

وأضاف مدير الأمن أن هناك سائحتين من جمهورية التشيك ضمن المصابين الأربعة الآخرين.

وذكر شهود عيان لـ "العربية.نت" أن شاباً مجهولاً #طعن #أجانب بقرية ذهبية في الغردقة بالبحر الأحمر، وقفز إلى السور الملاصق لقرية سياحية أخرى وطعن آخرين.

وقالوا إن أمن القرية تمكن من الإمساك بالجاني، وتم تسليمه لأجهزة الأمن التي بدأت في التحقيق معه لمعرفة دوافعه، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة يعتقد أنها للمهاجم وهو داخل قفص حديدي بعد القبض عليه.

من جانبه أفاد مسؤول مركز الإعلام الأمنى بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه" أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.. مما أسفر عن إصابة (6) سائحات من جنسيات مختلفة.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأضاف المسؤول الأمني أنه جار استجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء هذا الهجوم بعد هجوم مسلح وقع ظهر الجمعة، وقتل 5 عناصر من الشرطة المصرية، استهدف حاجزا أمنيا، في البدرشين بمحافظة #الجيزة غربي #القاهرة.

وأفادت مراسلة "العربية" أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة وثلاثة مجندين على نقطة ارتكاز أمني في البدرشين.

وذكرت مصادر أمنية أن الهجوم الإرهابي قام به 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية مسلحين بأسلحة نارية، ووقع الهجوم أعلى كوبري أبو صير جنوب الجيزة.