مصر.. الكنائس تؤجل رحلاتها ومؤتمراتها لدواعٍ أمنية

قررت #كنائس_مصر تأجيل رحلاتها ومؤتمراتها لأسباب أمنية.

وذكر مصدر كنسي للعربية.نت أن الكنائس طلبت تأجيل جميع الرحلات والمؤتمرات الكنسية المقررة خلال شهري يوليو وأغسطس حتى إشعار آخر لدواعٍ أمنية.

وقال المتحدث باسم الكنيسة المصرية إن الكنيسة وبتنسيق مع الأمن قررت اتخاذ القرار، حماية للأقباط وحرصا على الأمن العام ولإحباط أي أعمال عدائية قد تستهدفهم في هذا الوقت.

وكانت عدة عمليات قد استهدفت الأقباط خلال الفترة الأخيرة راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين، منها إطلاق النار على حافلة تقل أقباطاً بدير في المنيا وتفجيرين نفذهما انتحاريان استهدفا كنيستين في الإسكندرية وطنطا.