مصر.. تصفية 6 عناصر إخوانية قبل تنفيذهم عمليات إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن تصفية 6 عناصر إخوانية قبل تنفيذهم عمليات إرهابية.

وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع #الأمن_الوطني حول تردد عناصر إرهابية من حركة #حسم، إحدى الكيانات المسلحة لجماعة #الإخوان، على طريق "أبو رجوان" بمحافظة الجيزة لتنفيذ إحدى العمليات، فتم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتمشيط الطريق لضبطهم.

وذكرت أن عمليات التتبع أسفرت عن تواجد تلك العناصر بالمنطقة المُشار إليها، وحال اقتراب القوات منها بادرت بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع اثنين وهما:

1 - الإخوانى سلامة سعيد كامل عطا (مواليد 5/8/1978 مدرس – يقيم في كفر المنشى / مركز أبوحمر بسيون/ محافظة الغربية).

2 - الإخوانى محمد كمال مبروك عبدالله (مواليد 9/6/1993 – طالب بكلية زراعة – ويقيم في قرية الطيرية/ مركز كوم حمادة البحيرة), وعُثر بمحل الواقعة على 2 بندقية آلية عيار 7,62×39 مم وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

وأكدت الوزارة أن المذكورين من كوادر حركة "حسم" الإرهابية والسابق اضطلاعهما بدور بارز لصالحها خلال الفترة الماضية، تمثل في تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.

وأضافت أن الأول محكوم عليه بالمؤبد في القضايا " 257/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، و289/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، و 64/2016 جنايات عسكرية الإسكندرية"، وأن الثاني مطلوب ضبطه في القضية رقم 420 / 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح للجماعة الإرهابية".

من جانب آخر، قامت أجهزة الوزارة باستهداف مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة التي اتخذت من إحدى المناطق الصحراوية الكائنة بقرية جلبانة دائرة قسم شرطة القنطرة شرق محافظة #الإسماعيلية وكراً لاختبائهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق المحافظة.

وذكرت أنه حال اقتراب القوات منهم فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فتم التعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع 4 من العناصر الإرهابية، وقد أمكن تحديد اثنين منهم وهما كل من :

1. سهيل أحمد أحمد أحمد الماحي (مواليد 7/5/1997، طالب، ويقيم في محافظة دمياط، السواحل، مركز كفر البطيخ).

2. زكريا محمود زكريا ندا (مواليد 20/8/1996 ، نجار، ويقيم في محافظة دمياط، السواحل، مركز كفر البطيخ).

وأضافت الوزارة أنه عُثر بحوزة هؤلاء العناصر على بعض المبالغ المالية بعملات مصرية وأجنبية، وسلاح آلي عيار 7.62×39مم وطبنجة براون عيار 9 مم وبندقية خرطوش وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات ومطبوعات ورقية تحوى المفاهيم المتشددة ووسائل إعاشة.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.