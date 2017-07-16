عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

مطاردة بحرية لـ4 دقائق أدت لضبط منفذ حادث الغردقة

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
الغواصون الذين تصدوا للمنفذ والتروللي الذي نقل عليه
رابط مختصر

كشف #هادي_زنون قائد مجموعة الغواصين، الذين تصدوا لمنفذ حادث طعن السائحين في #الغردقة تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية القبض على المنفذ وتسليمه لقوات الأمن.

من هنا تسلل منفذ الهجوم سابحا حتى وصل للمنتجع من هنا تسلل منفذ الهجوم سابحا حتى وصل للمنتجع

وقال زنون لـ"العربية.نت" إن المتهم، وبعدما نفذ جريمته بطعن سائحتين ألمانيتين في قرية ذهبية، قفز عبر السور الملاصق للمنتجع ونزل لقرية البلاسيو المجاورة وطعن 3 سائحات أخريات، ثم حاول الهرب عبر القفز في مياه البحر، "وهنا أبلغنا أفراد أمن الشاطئ بالواقعة وهروب المتهم".

صورة جديدة للمنفذ صورة جديدة للمنفذ

وأضاف: "قمنا على الفور، أنا ومجموعتي من الغواصين، بالنزول للماء وراء المنفذ في "الغلاس بوت" وطاردناه، وخلال 4 دقائق تمكنا منه وأمسكنا به. وعقب الإمساك به ألقى السكين المستخدم في الحادث في المياه، فاضطررت للنزول للمياه وانتزاعها وتحريزها باعتبارها أداة الجريمة".

وأشار زنون إلى أن "المتهم وبعد الإمساك به وانتشاله من المياه، أصيب بالإغماء، وتركناه على هذه الحالة حتى وصلنا لشاطئ القرية، وبعدها اصطحبناه على عربة "تروللي". وخلال وجوده على التروللي، قمنا بمحاوله إفاقته بسكب المياه المثلجة على وجهه حتى فاق وبدأ في استعادة وعيه".

المنفذ خلال نقله في التروللي المنفذ خلال نقله في التروللي

وقال الغواص إن "المتهم رفض الحديث والإجابة على أي سؤال، وكان مرتبكا ومذهولا، ويتفحص وجوهنا. وفور وصولنا لمدير العلاقات العامة بالفندق سلمناه له بعد تقييده وتوثيقه لحين وصول قوات الأمن".

من جهته، قال سعود عبدالعزيز، مدير منتجع البلاسيو لـ"العربية.نت"، إنه تسلم المتهم، وقام بالاتصال بالشرطة وإبلاغها بالواقعة، وخلال دقائق معدودة وصل اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن #البحر_الأحمر بنفسه وبرفقته قوة أمنية وتسلم المتهم.

منفذ الهجوم منفذ الهجوم

وأضاف أنه لم يقم باستجواب المتهم ولم يتحدث معه، بل قام بحمايته ومنع الاعتداء عليه، لحين صول قوات الأمن وتسلمه، مؤكداً أن المتهم طعن 3 سائحات لديه بالمنتجع، بعدما طعن سائحتين بمنتجع ذهبية المجاور.

صورة جديدة للمنفذ صورة جديدة للمنفذ

كلمات دالّة

#هادي زنون, #الغردقة, #البحر الأحمر, #مصر, #طعن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر