إصابة 3 مجندين برفح إثر انفجار عبوة ناسفة

أصيب ثلاثة مجندين من قوات الأمن المصرية بمدينة #رفح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارة هامر أثناء تمشيطها لمنطقة الخزان برفح شمال #سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين قاموا بزراعة #عبوة_ناسفة تم تفجيرها لحظة مرور مدرعة تابعة لقوات الأمن.

وأصدر #مجلس_الوزراء_المصري، في 10 تموز/يوليو الحالي، قراراً يقضي بحظر التجوال في مناطق تقع غرب العريش شمال شرقي سيناء. وبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من الاثنين الماضي وحتى انتهاء حالة الطوارئ التي سبق أن أعلنها الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي.

وحدد القرار الجديد مناطق الحظر بتلك الممتدة من تل رفح شرقاً، مروراً بخط الحدود الدولية، حيث العوجة غرباً، ومن غرب #العريش وحتى جبل الحلال، ومن غرب العريش شمالاً مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، ومن جبل الحلال حتى العوجة جنوباً على خط الحدود الدولية.