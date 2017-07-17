شكري لنظيره الكويتي:لا حل إلا بتنفيذ قطر مطالب الرباعية

أكد سامح شكري، وزير خارجية مصر، تقدير بلاده للجهود التي يبذلها أمير #الكويت لتسوية الأزمة القطرية.

وقال شكري خلال استقباله اليوم الاثنين الشـيخ صباح خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، إن #مصر متمسكة بقائمة المطالب المقدمة لقطر.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسـم وزارة الخارجية المصرية، بأن #شكري عبر في مستهل اللقاء عن تقدير مصـر للمساعي الحميدة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللدور الذي يقوم به وزيـر الخارجية الكويتي لتسوية الأزمة مع #قطر على خلفية دورها السلبي في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية لنظيره الكويتي تمسك #القاهرة بقائمة المطالب المقدمة للدوحة، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه دول الرباعية من استمرار قطر في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم للإرهاب والتطرف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الشيخ صباح الصباح أكد خلال اللقاء على أن الجهود التي تبذلها بلاده تأتي في إطار رغبتها في حلحلة الأوضاع والتوصل إلى حل شامل للأزمة، وهو ما ثمنه شكري، موضحاً أن حل الأزمة يتأتى عبر تلبية قطر للمطالب التي قدمت لها.

من ناحية أخرى، أكد أبو زيد أن الوزيرين تناولا أيضاً مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والإعداد للجنة المشتركة المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري. وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.