فيديو.. إيقاف مذيعة مصرية "تعاطت المخدرات" على الهواء

قرر المجلس الوطني لتنظيم الإعلام في #مصر، إيقاف مذيعة تعاطت #المخدرات على الهواء مباشرة.

وأعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الوطني لتنظيم الإعلام، أنه تقرر وقف المذيعة #شيماء_جمال، أسبوعا عن الظهور في برنامجها #المشاغبة، المُذاع على فضائية "ال تي سي"، بعد قيامها بمشهد تمثيلي لتعاطي المخدرات على الهواء، محذرا في تصريحات صحافية من القيام بأي سلوكيات مخالفة للآداب العامة في وسائل الإعلام.

وكانت المذيعة قد قامت قبل أيام خلال إحدى الحلقات التي تحدثت فيها عن #الإدمان باستخراج كيس به مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء، مضيفةً أنها وعدت أحد المتصلين بأن تتعاطى هيروين على الهواء، وأنها تنفذ وعدها.

وقامت المذيعة باستنشاق المادة فعلا، ثم وضعت البودرة التي بحوزتها على قطعة كعك وتناولتها، لتقول بعد ذلك إن المشهد كله كان تمثيليا، وإن المادة البيضاء هي كيس سكر مطحون وليس #هيروين.