مصر.. مقتل 4 شرطيين وضابط بالعريش

قالت مصادر أمنية إن خمسة رجال شرطة، بينهم ضابط، قتلوا وأصيب خمسة آخرون، الاثنين، عندما انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين مدرعتين بالعريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، التي ينشط بها متطرفون موالون لتنظيم داعش.

وذكرت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة للشرطة بوسط العريش، وعند وصول مدرعة أخرى إلى موقع الهجوم انفجرت فيها عبوة ثانية.

وأضافت أن مجهولين زرعوا العبوتين الناسفتين وفجروهما عن بعد.

لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مصدر أمني قوله، إن خمسة من رجال الشرطة قتلوا اليوم الاثنين "إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على أحد التمركزات الأمنية في مدينة العريش"، وفق الوكالة.

وأضافت أن القتلى هم ضابط ورقيب شرطة وثلاثة مجندين.

ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية، كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين.