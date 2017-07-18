شاهد "مذيعة المخدرات" تتحدى قرار وقفها

خرجت #المذيعة_المصرية #شيماء_جلال، لتعلن عودة بث برنامجها في موعده المعتاد، متحدية قرار المجلس الوطني لتنظيم الإعلام في #مصر بوقفها ومنع ظهور برنامجها لقيامها في مشهد تمثيلي بتعاطي #المخدرات على الهواء.

وقالت المذيعة في فيديو لها بثته صباح اليوم الثلاثاء إنها ترفض وقف برنامجها معلنة استمرار بثه في موعده المعتاد بفضائية أل تي سي الساعة الحادية عشرة مساء، متهمة جهة ما - لم تسمها - بمحاربتها وتدخلها لمنع برنامجها.

وأضافت أنها ستبث برنامجها على اليويتوب في حالة رضوخ إدارة القناة للضغوط وإيقاف البرنامج، معلنة أنها ستروي تفاصيل مهمة عن الجهة التي تقف وراء محاولة منع ظهورها.

وكان المجلس الوطني لتنظيم الإعلام في مصر، قد قرر إيقاف المذيعة لمدة أسبوع، كما قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي حمدي الكنيسي وقفها لمدة 3 شهور بسبب تعاطيها المخدرات على الهواء مباشرة.

وأعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الوطني لتنظيم الإعلام، أنه تقرر وقف المذيعة شيماء جمال، أسبوعاً عن الظهور في برنامجها #المشاغبة، المُذاع على فضائية "أل تي سي"، محذراً من القيام بأي سلوكيات مخالفة للآداب العامة في وسائل الإعلام.

المذيعة قامت قبل أيام خلال إحدى الحلقات التي تحدثت فيها عن الإدمان باستخراج كيس به مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء، مضيفةً أنها وعدت أحد المتصلين بأن تتعاطى هيروين على الهواء، وأنها تنفذ وعدها.

وقامت المذيعة باستنشاق المادة فعلاً، ثم وضعت البودرة التي بحوزتها على قطعة كعك وتناولتها، لتقول بعد ذلك إن المشهد كله كان تمثيلياً، وإن المادة البيضاء هي كيس سكر مطحون وليس هيروين.